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Туристы в начале июля не смогут попасть в дагестанский «аул-призрак» Гамсутль

Общество
Туристы в начале июля не смогут попасть в дагестанский «аул-призрак» Гамсутль
wikipedia.org  /  Slavyanochka / CC BY-SA 4.0

Махачкала, 16 июня. В период с 6 по 10 июля туристы не смогут попасть в одно из самых популярных мест у гостей Дагестана — в «аул-призрак» Гамсутль в Гунибском районе. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе регионального минтуризма.

В ведомстве отметили, что ограничения будут вызваны съемками художественного фильма. При этом туристы не смогут попасть в село ни на транспорте, ни пешком.

«Будет ограничено движение автомобилей и пешеходов в связи с проведением киносъемки. В эти дни подъем в Гамсутль будет невозможен», — заявили в министерстве.

В администрации Гунибского района ФАН уточнили, что речь идет о съемках фильма, рассказывающего о сыне имама Шамиля. Действия картины охватят период после Кавказской войны.

«В Гамсутле пройдут съемки фильма Валерия Кривцуна «Аманат» о сыне имама Шамиля Джамалудине, который в девятилетнем возрасте был выдан отцом в заложники царскому правительству в залог своей преданности», — говорится в сообщении районной администрации.

Село Гамсутль среди туристов и местных жителей известно как «аул-призрак». Оно находится в живописной местности, имеет многовековую историю и самобытную архитектуру. Люди покинули его более 30 лет назад, и сейчас в нем никто не живет, но у туристов заброшенный населенный пункт вызывает огромный интерес.

Ранее ФАН сообщал, что с фасада одного из сельских домов Гамсутля пропали старинные камни. Тогда одно из махачкалинских кафе пообещало за информацию о вандалах вознаграждение в размере 50 тысяч рублей, а житель соседнего села Чох предлагал вдвое больше за помощь в поиске воров.

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россия дагестан туризм съемки фильма гамсутль имам шамиль
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