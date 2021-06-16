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Путин: встреча с Байденом была результативной

  /   Обновлено: 16 июня 2021 19:47
Политика
Путин: встреча с Байденом была результативной
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Женева, 16 июня. Президент России Владимир Путин прокомментировал прошедшие переговоры с американским коллегой Джо Байденом.

По его словам, встреча прошла результативно, все вопросы обсуждались в предметной плоскости.

«Никакого давления не испытывали, разговор был прямой открытый, без лишних дипломатических отклонений от заданных тем», — сказал он.

Ранее Путин также прокомментировал красные линии в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Российский лидер отметил, что стороны пришли к пониманию в этом вопросе.

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