Путин: встреча с Байденом была результативной

Женева, 16 июня. Президент России Владимир Путин прокомментировал прошедшие переговоры с американским коллегой Джо Байденом.

По его словам, встреча прошла результативно, все вопросы обсуждались в предметной плоскости.

«Никакого давления не испытывали, разговор был прямой открытый, без лишних дипломатических отклонений от заданных тем», — сказал он.

Ранее Путин также прокомментировал красные линии в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Российский лидер отметил, что стороны пришли к пониманию в этом вопросе.