Житель Белгорода пытался поджечь машину механика за некачественный ремонт

Белгород, 16 июня. Белгородец остался недоволен ремонтом своего автомобиля и решил отомстить механику. Для этого он попытался поджечь его машину в Волоконовском районе.

Мужчина обратился к знакомому с просьбой починить сломавшийся автомобиль. Однако впоследствии качество работы белгородца не устроило, и он решил отомстить механику. Рано утром злоумышленник пришел к дому знакомого, облил его автомобиль бензином и попытался поджечь, сообщает Bel.ru.

Однако в ситуацию вмешалась жена механика, она увидела злоумышленника с канистрой и сорвала его план. Теперь в обстоятельствах и причинах инцидента разбираются правоохранители. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.