Путин поздравил российских футболистов с победой в матче с Финляндией

Женева, 16 июня. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Женеве поздравил сборную Россию по футболу с победой в матче с Финляндией.

Путин, комментируя победу футболистов, сказал, что они молодцы, также он поздравил их с результатом. Российский лидер заявил об этом во время пресс-конференции после переговоров с американским лидером Джо Байденом в среду, 16 июня, в Женеве.

Сборная России одержала первую победу на чемпионате Европы — 2020. Футболисты сыграли со счетом 1:0. Гол в ворота соперников забил Алексей Миранчук.

Президент России также прокомментировал прошедшие переговоры с американским коллегой Джо Байденом. По его словам, встреча прошла результативно, все вопросы обсуждались в предметной плоскости.