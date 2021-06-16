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Путин поздравил российских футболистов с победой в матче с Финляндией

  /   Обновлено: 16 июня 2021 19:50
Общество
Путин поздравил российских футболистов с победой в матче с Финляндией
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Женева, 16 июня. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Женеве поздравил сборную Россию по футболу с победой в матче с Финляндией.

Путин, комментируя победу футболистов, сказал, что они молодцы, также он поздравил их с результатом. Российский лидер заявил об этом во время пресс-конференции после переговоров с американским лидером Джо Байденом в среду, 16 июня, в Женеве.

Сборная России одержала первую победу на чемпионате Европы — 2020. Футболисты сыграли со счетом 1:0. Гол в ворота соперников забил Алексей Миранчук.

Президент России также прокомментировал прошедшие переговоры с американским коллегой Джо Байденом. По его словам, встреча прошла результативно, все вопросы обсуждались в предметной плоскости.

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футбол путин победа
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