Путин и Байден обсудили работу «Радио Свобода»

Женева, 16 июня. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден подняли тему одного из зарубежных СМИ-иноагентов.

Главы двух государств обсудили работу «Радио Свобода»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) в РФ. Изданию присвоили статус иноагента после соответствующих действий в США в адрес RT, пояснил Владимир Путин.

В это же время российское СМИ выполняет все требования американского регулятора. Издания из Соединенных Штатов часто игнорируют российское законодательство, уточнил президент. Глава государства и Байден объяснились на эту тему.

Президент РФ выступил на пресс-конференции по итогам саммита Россия — США в Женеве. В результате переговоров стороны также договорились о возвращении послов двух государств к работе.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.