«Зарница промелькнула»: Путин подвел итоги саммита цитатой Толстого

Женева, 16 июня. Президент России Владимир Путин подвел итоги саммита с американским лидером Джо Байденом, процитировав российского классика Льва Толстого.

Переговоры Путина и Байдена прошли 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве. Инициатором диалога выступила американская сторона. После закрытых переговоров президент России поэтично высказался о ее итогах.

«Лев Толстой как-то сказал: «В жизни нет счастья, есть только его зарницы». Зарница сегодня промелькнула», — ответил Путин на соответствующий вопрос журналистов.

В рамках переговоров главы России и США обсудили перспективы дальнейшего развития двухсторонних отношений и совместную борьбу с коронавирусом нового типа. Путин отметил, что Соединенные Штаты Америки готовы к сотрудничеству против пандемии.