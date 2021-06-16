Путин: у России есть лишь одно обязательство по Украине

Женева, 16 июня. Президент России Владимир Путин по итогам саммита в Женеве назвал единственное обязательство своей страны на украинском направлении.

По его словам, речь идет о реализации Минских соглашений. Только к выполнению договоренностей должен быть готов Киев, заметил российский лидер.

«Что касается обязательств по поводу Украины, у нас обязательство только одно: способствовать реализации Минских соглашений. Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути, без всякого сомнения», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом.

Президент подчеркнул, что Минские соглашения — не секретный документ. Всем известны обязательства, которые лежат на украинском правительстве. Тем не менее Киев продолжает попытки исказить документ.