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Аргентинский депутат рассказал о проблемах Колумбии и наступлении правых сил в интервью ФАН

  /   Обновлено: 16 июня 2021 20:20
Латинская Америка
Аргентинский депутат рассказал о проблемах Колумбии и наступлении правых сил в интервью ФАН
Федеральное агентство новостей  / 

Вместо слова «революция» депутат аргентинского парламента Федерико Фахиоли говорит «демократия» — но смысл остается тем же. По его мнению, прежде всего латиноамериканским странам следует избавиться от правых и либеральных правительств — и тогда у них все будет хорошо, как в Аргентине или Венесуэле.

В интервью специальному корреспонденту Федерального агентства новостей аргентинский депутат рассказал о своем видении ситуации в Колумбии и о том, почему президент Иван Дуке должен уйти.

Политик нового поколения

Аргентинский депутат рассказал о проблемах Колумбии и наступлении правых сил в интервью ФАН
Предоставлено пресс-службой Сената Аргентины  / 

Федерико Фахиоли успел побороться за урбанизацию трущоб в рамках движения «Независимый поток жителей гетто». Его имя связано с захватами земель в пригородах Буэнос-Айреса и палаточным лагерем, который был разбит в знак протеста прямо под знаменитым Обелиском на проспекте имени 9-го июля.

Сегодня Фахиоли – один из самых молодых депутатов аргентинского парламента, оказавшийся на гребне волны, поднятой правящей левоцентристской коалицией «Всеобщий фронт» и молодежной организацией «Ла-Кампора». В свои 30 лет он основал партию «Народная левизна» (Izquierda Popular) и принял активное участие в борьбе «Фронта Большая Родина» — оппозиционной организации, созданной для противостояния администрации экс-президента Маурисио Макри.

ФАН: Как вы пришли в политику?

Федерико Фахиоли: Я родился в одном из тех буэнос-айресских пригородов, которые считаются неблагополучными... Что такое настоящая нищета, знаю не понаслышке. И всегда думал, что так быть не должно. Нестор (Киршнер) и Кристина (Фернандес де Киршнер) очень многое сделали для самых обездоленных.

Я начинал волонтером в местных ячейках партии хустисиалистов. Мы занимались организацией столовых для бездомных, передвижных медпунктов в бедных районах, обустройством детских площадок. Однако вскоре стало ясно, что для борьбы с бедностью необходима еще и разъяснительная работа. И единство масс. Нам повезло, что за исключением периода Макри, в Аргентине действовали правительства, которые нас понимают. А им, в свою очередь, необходима наша поддержка.

Аргентинский депутат рассказал о проблемах Колумбии и наступлении правых сил в интервью ФАН
Предоставлено пресс-службой Сената Аргентины  / 

Под знаком «большой родины»

— Вы являетесь так же энтузиастом идей Союза Южноамериканских Наций (UNASUR)?

— Да. Вы наверняка знаете, что эта организация появилась в 2004 году по инициативе (президента Бразилии) Лулы да Силвы и тогдашнего президента Перу Алехандро Толедо. Они вдохновлялись идеями Симона Боливара о единой Америке. Мне они тоже очень близки.

Здесь, в Аргентине, мы создали свой «филиал» Союза — «Фронт большая Родина», который во время правления президента Макри сплотил несогласных с его политикой. Но главная цель «Большой Родины» — укрепление связей между странами латиноамериканского региона и борьба за демократию. У нас в Аргентине в этом смысле очень богатый и позитивный опыт, которым мы готовы делиться.

— Что происходит в Колумбии с вашей точки зрения?

— Ситуация очень сложная. Сейчас у них всеобщая 40-дневная забастовка, а вообще – Колумбия одна из тех стран, в которых социальное неравенство наиболее очевидно. Народ больше не хочет этого терпеть. Когда я там был в мае, то вместе с другими членами аргентинской делегации видел протесты и манифестации, организованные и спонтанные. Конгресс закрыт вообще: и Сенат, и Нижняя Палата, видно одних силовиков...

Аргентинский депутат рассказал о проблемах Колумбии и наступлении правых сил в интервью ФАН
Предоставлено пресс-службой Сената Аргентины  / 

— А что вы думаете конкретно о правительстве Ивана Дуке?

— Толчком, который развязал нынешний кризис, стала принятая им налоговая реформа, от которой страдают в первую очередь простые люди — поскольку речь идет о повышении налогов на продукты питания. В пандемию он, в отличие от президента Аргентины, тоже не принял должных мер.

Увы, сам приход Дуке к власти отражает тот факт, что правые силы захватывают все больше территории на континенте. А правые обычно действуют с позиции силы, вместо того, чтобы искать для проблем конструктивное решение. Итог этого противостояния в Колумбии — 70 погибших, 3000 случаев полицейского насилия.

Аргентинский депутат рассказал о проблемах Колумбии и наступлении правых сил в интервью ФАН
Федеральное агентство новостей  / 

Миссия солидарности и незаконная прослушка

— Колумбийские власти обвиняют вас в призывах к дестабилизации правительства Ивана Дуке. Причиной для подобных обвинений стала запись ваших слов на личной встрече с депутатом колумбийского парламента Себастьяном Кирогой. В 20-минутном аудио, выложенном радиостанцией Radio W, вы говорите о необходимости «забрать обратно «Большую Родину», выгнать из региона неолибералов и «продолжить дело Фиделя, Лулы, Нестора и Кристины».

— Прослушка была незаконная, во-первых... Кирога пришел на встречу к нам в отель. А во-вторых, я не делал никаких антидемократических призывов.

— А как вы понимаете демократию?

— Демократия — это нормальное функционирование социальных институтов. «Нормальное» — это когда в них представлены интересы всех, а не меньшинства.

Аргентинский депутат рассказал о проблемах Колумбии и наступлении правых сил в интервью ФАН
Предоставлено пресс-службой Сената Аргентины  / 

— Была ли ваша поездка в Колумбию официальной? Вы ездили в Колумбию по приглашению правительства?

— Не правительства — нашей целью были встречи с представителями оппозиции, а сама поездка была организована дружественными депутатами колумбийского парламента. Наша делегация называлась «Миссия международной солидарности и прав человека». Нас было восемь человек, из них два парламентария — я и еще один коллега.

Ориентир для остальных

— Как вы думаете, в Аргентине возможна ситуация, похожая на колумбийскую?

— В нашей истории было всякое. И при Макри мы были на грани, потому что страна обеднела.

Потом началась пандемия, и все возможные проблемы обострились. Но в целом идеологический контекст в Аргентине совсем другой. Наше нынешнее правительство о нас заботится. К примеру, с налогами — все в точности наоборот: в Колумбии поднимают налог на питание, а наш конгресс голосует за то, чтобы брать налог с богатых... У них на счетах 200 миллионов песо, часть этих денег теперь поможет неимущим. В соответствии с декретом президента Фернандеса, государство выплачивало экстренную помощь семьям (IFE) нуждающихся: безработным, тем, кто работал «в черную», индивидуальным предпринимателям, прислуге, матерям-одиночкам — 10 000 песо (105 долларов. — Прим. ФАН).

Последний принятый закон — «Закон холодных зон», чтобы в провинциях, где зима холоднее, беднякам делали скидку при оплате газа. И я с гордостью об этом рассказываю — русским, колумбийцам, кому угодно.

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Все новости / Латинская Америка / Аргентинский депутат рассказал о проблемах Колумбии и наступлении правых сил в интервью ФАН
аргентина колумбия Федерико Фахиоли
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