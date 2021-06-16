Байден рассказал Путину о своей матери

Женева, 16 июня. Президент США Джо Байден рассказал российскому коллеге Владимиру Путину о своей семье во время встречи в Женеве.

Журналист поинтересовалась у Путина о душевных качествах Байдена. Российский лидер ответил, что глава Белого дома является конструктивным собеседником.

«Он немножко вспоминал о своей семье. О чем мама с ним говорила», — поделился президент РФ, рассказывая детали переговоров.

Ранее Путин заявил, что на РФ и США лежит ответственность за стратегическую стабильность в мире.