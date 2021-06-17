Клинцевич по итогам саммита РФ — США: С Путиным нельзя разговаривать с позиции силы

Разговаривать с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным с позиции силы — контрпродуктивно. Об этом заявил политик и руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в интервью ФАН.

На пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом глава РФ Владимир Путин заявил, то Россия проводит военные учения на своей территории так же, как и Америка, но не «подтаскивает» свою технику к американским границам. Кроме того, отметил президент, именно США сейчас проводят свои учения вблизи российских границ.

«Мы провидим учения на своей территории так же, как Соединенные Штаты проводят на своей территории многие учения. Но мы не проводим учения, «подтаскивая» свою технику и личный состав к государственным границам Соединенных Штатов Америки. К сожалению, наши американские партнеры делают это прямо сейчас. Поэтому озабоченности должны быть не у американской стороны по этому поводу, а у российской», — сказал Путин.

kremlin.ru / Администрация президента России

Политик Франц Клинцевич прокомментировал Федеральному агентству новостей претензии американской стороны по поводу учений армии России на своей территории. По его словам, американцы думают, что являются хозяевами всего мира, поэтому могут указывать другим странам.

«Мы должны понимать, что сегодня США демонстрируют следующий подход: хозяина к вассалам. Американцы искренне считают, что им принадлежит весь мир, а все остальные должны делать то, что они говорят. Понятно, что наши учения проходили в тот период, когда была очень серьезная информация по активизации Вооруженных сил Украины в Донбассе с конкретной задачей — зачистить территорию Луганской и Донецкой народных республик. Наши учения — очень серьезный тормоз и предупреждение для эмиссаров американских спецслужб, что для них все может закончится плохо. Об этом никто не говорил. Это мне сейчас, человеку свободному, можно спокойно говорить о том, что есть на самом деле», — сказал собеседник ФАН.

Эксперт отметил, что США постоянно пытаются предъявлять претензии России, а в это же время проводят свои учения на территориях, которые по климатическим условиям похожи на РФ.

«Видите ли, они хотят определять, в каком виде и где нам можно проводить учения. Вспомните, когда 3,5 тысячи российских военнослужащих принимали участие в маневрах совместно с белорусскими солдатами. Сколько тогда было крику. А в это же время США создают плацдарм — десятки тысяч американских военнослужащих перебазируются и участвуют в учениях на территории, схожей с климатическими условиями России. Мы им об этом говорим. А в США визжат, мол, как вы посмели нам на это указать», — сообщил эксперт.

council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Франц Клинцевич заявил и о том, что нельзя разговаривать с президентом России с позиции силы, поскольку такой подход является контрпродуктивным.

«Это лицемерие продолжается до той поры, пока американцы не получат по носу. К счастью, США, НАТО и американские военные понимают, что Россия сегодня — уже другая страна, с которой разговаривать и вести себя нужно совершенно иначе. Сегодняшняя встреча лидеров США и России говорит о том, что опытный политик Джо Байден при всем своем эпатаже все это понимает. Иначе бы он не проявил инициативу для проведения саммита. Важно, что вести разговор с Путиным с позиции силы — контрпродуктивно. Он только укрепит позицию России и свой железобетонный авторитет во всем мире», — резюмировал Франц Клинцевич.

Ранее американский президент Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве заявил, что Россия и США должны договориться о «правилах игры». По его словам, отношения Москвы и Вашингтона должны быть стабильными и предсказуемыми.