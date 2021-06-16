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Тренер Стрепетов назвал сильные качества российской сборной в матче против финнов

Спорт
Тренер Стрепетов назвал сильные качества российской сборной в матче против финнов
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Сборная России по футболу выиграла сборную Финляндии в матче группового этапа чемпионата Европы 2020 со счетом 1:0. Единственный гол в ворота финнам забил полузащитник Алексей Миранчук в конце первого тайма. Экс-полузащитник «Зенита», тренер Алексей Стрепетов поделился с ФАН впечатлениями от матча и отметил настойчивость и стремление к победе российских футболистов.

«Я бы поблагодарил ребят за самоотдачу, желание, самоотверженность. Они очень старались, была настойчивость, желание победить. Были моменты с VAR — гол финнов отменили, хотя мы опять допустили ошибку в обороне. Но мы играли до конца. В конце первого тайма Алексей Миранчук забил блестящий мяч — как в хоккее кистевой бросок», — заявил бывший игрок.

Тренер Стрепетов назвал сильные качества российской сборной в матче против финнов
Pr Scr 1tv.ru  / 

Стрепетов обратил внимание, что во втором тайме наша сборная стала очень низко встречать соперника на своей половине поля, позволила финским футболистам владеть мячом. По словам тренера, российским футболистам надо реализовывать голевые моменты — они имели три-четыре быстрые контратаки.

«Далер Кузяев исполнил удар, но вратарь выручил, чуть не хватило мощи и точности. Вышедший на замену Жемалетдинов имел два момента, один из них — стопроцентный. Забитые голы очень важны, это был бы очень ценный для нас мяч потом при распределении», — объяснил эксперт.

Тренер Стрепетов назвал сильные качества российской сборной в матче против финнов
Global Look Press  / Dmitry Golubovich / Global Look Press

Стрепетов пожелал скорейшего выздоровления Марио Фернандесу — защитник получил травму в первом тайме и был вынужден покинуть поле. Экс-футболист обратил внимание на работу линии обороны, в особенности Игоря Дивеева. Кроме того, в матче хорошо себя показал вратарь сборной Матвей Сафонов, считает эксперт.

«Слова благодарности ребятам. Игра была очень тяжелой, но настойчивость, целеустремленность, желание играть до последней минуты сделали свое дело. Конечно, те моменты, которые мы создаем, нужно использовать, счет по игре должен быть более крупный», — добавил тренер.

Стрепетов отметил, что следующая игра против сборной Дании будет непростой, особенно учитывая травмы игроков. Тренерскому штабу придется серьезно подумать. Кроме того, для России будут важны итоги матча Бельгия — Дания. Эксперт выразил надежду, что Бельгия отыграет в полную силу, чтобы у нашей сборной было больше шансов на выход в плей-офф.

Тренер Стрепетов назвал сильные качества российской сборной в матче против финнов
Федеральное агентство новостей  / 

Игра Дания — Россия состоится в понедельник, 21 июня, в 22.00. Матч пройдет на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Эксперты оценили шансы российских футболистов на победу в матче с датчанами.

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футбол сборная россии евро-2020
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