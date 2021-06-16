Михаил Боярский поделился с ФАН впечатлениями от матча Финляндия — Россия

После неудачного старта российской сборной удалось оформить первую победу на Евро-2020, обыграв соперников из Финляндии. Своими впечатлениями от прошедшего матча с ФАН поделился известный российский артист и страстный футбольный болельщик Михаил Боярский.

«Я очень рад, что наши выиграли эту игру. Это шанс продолжить борьбу. Но, конечно же, игра нашей команды оставляет желать лучшего, ровно как и финской команды. <…> Хотя сегодня мы выстояли, несмотря на то, что на третьей минуте получили гол. И если бы не VAR, то это была бы беда. Но команда смогла оправиться от этой неудачи и, в общем-то, до финального свистка никто не филонил», — сказал актер.

Global Look Press / Maksim Konstantinov

Несмотря на нечистоплотность игры и множество неточных передач, все участники нашей сборной сегодня отыграли качественно. Особенно звездный болельщик отметил Алексея Мирончука и Артема Дзюбу, усилиями которых команда смогла забить победный гол.

«Но, конечно, потеря двух защитников — Жиркова и Фернандеса — это серьезно, так что не знаю, как будут они выкручиваться дальше. Но, Слава Богу, сегодня победили, так что у всех появилась надежда. Надеюсь, она появилась и у футболистов», — подытожил Боярский.

В завершение артист сказал, что, несмотря на большие сложности, будет верить в то, что российским спортсменам удастся достойно выступить в следующем матче.

Невские Новости / Анна Карпова

Ранее в ходе дискуссии в Медиагруппе «Патриот» российские футбольные эксперты также отметили игру полузащитников Миранчука и Головина. Они удивились, что отечественные спортсмены не играют в топ-чемпионатах Европы.