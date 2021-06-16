Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июня 19:34
19:33
Общество
Автор сценария фильма «Папа закодировался» заявил, что недоволен снятой версией
19:33
Евро 2020
Андрей Шевченко отреагировал на слухи о конфликте между игроками сборной Украины
19:32
Политика
Путин оценил ущерб от антироссийских санкций США
19:32
Общество
Президент РФ рассказал, что увидел в глазах Байдена на саммите в Женеве
19:30
Общество
Путин объяснил, почему ФБК объявлен экстремистской организацией
19:29
Общество
После пожара Усьвинские столбы в Прикамье временно закрыли для туристов
19:29
Общество
Поддержка Байдена в Женеве принесла ФБК почти 300 тысяч рублей
19:28
Политика
«Далеко, чтобы делить»: Путин высказался о «красных линиях» РФ и США
19:24
Политика
Президенты РФ и США утвердили совместное заявление по стратегической стабильности
19:16
Общество
Путин назвал Байдена очень опытным человеком после саммита США и РФ
Все новости

Путин назвал Байдена очень опытным человеком после саммита США и РФ

  /   Обновлено: 16 июня 2021 19:23
Общество
Путин назвал Байдена очень опытным человеком после саммита США и РФ
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Женева, 16 июня. Президент США Джо Байден после скандального заявления о главе РФ Владимире Путине позвонил тому, чтобы объясниться. Об этом российский лидер сообщил на пресс-конференции в Женеве.

По словам главы государства, его устроило объяснение Байдена. Наряду с этим американский президент предложил организовать совместную встречу.

Путин по итогам саммита отметил, что Байден является очень опытным человеком. Российский лидер рассказал о длившемся в течение двух часов разговоре, который состоялся между президентами «с глазу на глаз».

Президенты России и США ранее завершили переговоры в расширенном составе. Путин и Байден встретились на вилле Ла-Гранж в Женеве в рамках организованного саммита.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Путин назвал Байдена очень опытным человеком после саммита США и РФ
путин байден саммит
Комментировать
Эксклюзив
Автор сценария фильма «Папа закодировался» заявил, что недоволен снятой версией
Автор сценария фильма «Папа закодировался» заявил, что недоволен снятой версией
Самое популярное
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 80784 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 76586 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 63222 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Шоу-бизнес 46196 15 июня 2021
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Тайный груз ВСУ: появилась новая версия о падении Ил-76 в Луганске в 2014 году
Весь мир 29788 14 июня 2021
Тайный груз ВСУ: появилась новая версия о падении Ил-76 в Луганске в 2014 году
Рейтинг@Mail.ru