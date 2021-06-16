Путин назвал Байдена очень опытным человеком после саммита США и РФ

Женева, 16 июня. Президент США Джо Байден после скандального заявления о главе РФ Владимире Путине позвонил тому, чтобы объясниться. Об этом российский лидер сообщил на пресс-конференции в Женеве.

По словам главы государства, его устроило объяснение Байдена. Наряду с этим американский президент предложил организовать совместную встречу.

Путин по итогам саммита отметил, что Байден является очень опытным человеком. Российский лидер рассказал о длившемся в течение двух часов разговоре, который состоялся между президентами «с глазу на глаз».

Президенты России и США ранее завершили переговоры в расширенном составе. Путин и Байден встретились на вилле Ла-Гранж в Женеве в рамках организованного саммита.