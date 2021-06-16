Путин обсудил с Байденом ситуацию в Арктике

Женева, 16 июня. Президент России Владимир Путин обсудил с американским коллегой Джо Байденом ситуацию в Арктике.

По словам российского лидера, тема подробно обсуждалась в широком формате. Он также подчеркнул, что обеспокоенность США о "милитаризации" региона не имеет под собой никаких оснований — Россия всего лишь восстанавливает некогда разрушенную инфраструктуру.

Путин также заявил, что только Россия может решать, могут иностранные суда проходить по внутренним морям в Арктике или же нет. Несмотря на это, Москва не злоупотребляет таким правом.