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Путин обсудил с Байденом ситуацию в Арктике

  /   Обновлено: 16 июня 2021 19:20
Политика
Путин обсудил с Байденом ситуацию в Арктике
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Женева, 16 июня. Президент России Владимир Путин обсудил с американским коллегой Джо Байденом ситуацию в Арктике.

По словам российского лидера, тема подробно обсуждалась в широком формате. Он также подчеркнул, что обеспокоенность США о "милитаризации" региона не имеет под собой никаких оснований — Россия всего лишь восстанавливает некогда разрушенную инфраструктуру.

Путин также заявил, что только Россия может решать, могут иностранные суда проходить по внутренним морям в Арктике или же нет. Несмотря на это, Москва не злоупотребляет таким правом.

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Все новости / Политика / Путин обсудил с Байденом ситуацию в Арктике
путин россия сша арктика байден
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