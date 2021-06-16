Советский флот к 1991 году не уступал ВМС США

Москва, 16 июня. К началу распада Советского Союза у Военно-морского флота страны были свои объективные недостатки. Однако при этом к 1991 году он не уступал Военно-морским силам США.

Советский флот включал в себя большое количество кораблей самых разных классов, которые к началу 90-х годов были уже весьма устаревшими и подлежали списанию. К ним относились: шесть крейсеров старых проектов, девять эсминцев, девять атомных подводных лодок первого поколения, а также 56 дизельных субмарин 50-х годов. И все это не считая десятков кораблей меньшего класса.

Теоретически, некоторым из устаревших кораблей еще можно было увеличить срок службы за счет модернизации, например крейсерам проекта 61 или фрегатам 1135. Однако это требовало огромных затрат и мощностей, поэтому командование флота посчитало, что будет выгоднее построить новые суда, чем ремонтировать старые. В итоге, списание кораблей, которым к 1991 году было за 30 – 40 лет, являлось неизбежным и правильным решением, тем более, что данный процесс шел аккуратно, с возможным сохранением рабочих мест военнослужащих и необходимой инфраструктуры.

При этом в составе ВМФ СССР оставалось огромное количество кораблей, показывающих выдающиеся боевые и качественные характеристики. Среди них было по крайней мере четыре авианесущих крейсера, десятки эсминцев, корветов и фрегатов современной постройки, а также более сотни атомных и дизельных подводных лодок последних проектов.

К началу 90-х годов СССР оказался в уникальной ситуации, когда его ВМФ не уступал по силе ВМС США. Даже с учетом массового списания устаревших судов, Советский флот сохранял достаточное количество боевых кораблей, чтобы без потерь в военно-морской мощи сделать паузу для модернизации старых и разработки новых концепций, позволивших бы России войти в XXI век полноправной владычицей морей. Однако политическая обстановка внесла свои коррективы, и теперь РФ предстоит еще много работы, чтобы достичь былого морского равенства с Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что Дандыкин назвал «бурей в стакане» громкие заявления Британии о ВМФ России.