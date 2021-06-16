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Путин заявил, что Байден на саммите поднял тему прав человека

  /   Обновлено: 16 июня 2021 19:13
Политика
Путин заявил, что Байден на саммите поднял тему прав человека
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Женева, 16 июня. Американский президент Джо Байден на саммите Россия — США, который состоялся в Швейцарии, затрагивал тему прав человека, заявил лидер Российской Федерации Владимир Путин.

Помимо этого, глава РФ добавил, что на переговорах с Байденом они договорились о возвращении послов двух государств на места их работы.

Ранее эксперт по этикету Татьяна Баранова рассказала, что позы, которые занимали Путин и его американский коллега во время встречи, могут многое сообщить о ходе переговоров. По ее словам, глава России чувствовал себя комфортно на саммите, а вот Байден не так уверенно.

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путин сша байден
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