Путин заявил, что Байден на саммите поднял тему прав человека

Женева, 16 июня. Американский президент Джо Байден на саммите Россия — США, который состоялся в Швейцарии, затрагивал тему прав человека, заявил лидер Российской Федерации Владимир Путин.

Помимо этого, глава РФ добавил, что на переговорах с Байденом они договорились о возвращении послов двух государств на места их работы.

Ранее эксперт по этикету Татьяна Баранова рассказала, что позы, которые занимали Путин и его американский коллега во время встречи, могут многое сообщить о ходе переговоров. По ее словам, глава России чувствовал себя комфортно на саммите, а вот Байден не так уверенно.