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Медики из Вологды спасли жизнь онкобольному пациенту на гемодиализе

  /   Обновлено: 16 июня 2021 19:10
Общество
Медики из Вологды спасли жизнь онкобольному пациенту на гемодиализе
Невские Новости  /  Сергей Иванов

Вологда, 16 июня. Злокачественное образование у мужчины удалила группа специалистов из Вологды. Операция уникальна тем, что пациент находился на гемодиализе.

Врачи рассказали, что пациент начал стремительно терять вес с декабря прошлого года. Специалисты диагностировали у него заболевания мочевыделительной системы, а также злокачественное новообразование в желудочно-кишечном тракте.

Мужчина мог не пережить обычное хирургическое вмешательство. Медики подготавливали больного к операции более трех месяцев. Затем бригада врачей Волгоградского областного онкологического диспансера и центра трансплантологии им. В. И. Шумакова в Волжском удалила опухоль.

Специалисты сообщают, что операция прошла успешно. Они рассказали, что мужчине не требуется дополнительная химиотерапия.

Башкирские нейрохирурги ранее успешно провели уникальную операцию на мозжечке. Они спасли жизнь пациенту с опухолью в головном мозге.

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