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Путин: Россия проводит военные учения исключительно на своей территории

  /   Обновлено: 16 июня 2021 19:29
Армия
Путин: Россия проводит военные учения исключительно на своей территории
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Женева, 16 июня. Российские военные учения проходят исключительно на территории страны. Россия не стягивает войска и технику к американским границам, заявил глава РФ Владимир Путин.

При этом американская сторона перебрасывает боевые единицы и личный состав к российским рубежам «прямо сейчас», добавил Путин.

Ранее российский лидер в интервью NBC отметил, что военные тренировки НАТО во главе с США осуществляются в непосредственной близости от границ РФ. Также Путин задал вопрос, как бы Вашингтон отреагировал, если бы Россия позволила себе проводить подобные маневры.

Недавно сообщалось, что переговоры Путина и президента США Джо Байдена в узком составе продлились почти два часа. Российский президент положительно оценил диалог с главой США. По словам Владимира Путина, саммит протекал довольно успешно.

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