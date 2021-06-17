Пакистан и Канада намерены вместе бороться с исламофобией

Премьер-министр Пакистана рассказал, откуда произошел термин «исламский экстремизм»; Москва сняла запрет на импорт пакистанского риса; в одном из регионов Пакистана будут блокировать сим-карты непривившихся от COVID-19 жителей; пакистанские экспаты выслали на родину свыше 12 миллиардов долларов США. Об этих и других событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Пакистан и Канада договорились о совместной борьбе с исламофобией

Пакистан и Канада договорились бороться с исламофобией посредством скоординированных усилий на различных международных форумах.

Шах Махмуд Куреши провел телефонный разговор со своим канадским коллегой Марком Гарно и обсудил вопросы, касающиеся недавнего инцидента в Лондоне, провинция Онтарио. Там пикап сбил семью выходцев из Пакистана — четверо человек погибли на месте, а девятилетний мальчик получил серьезные травмы. Полиция полагает, что атака была спровоцирована религиозной принадлежностью погибших.

Куреши заявил, что это исламофобское нападение является предметом серьезной озабоченности для Пакистана. Он высоко оценил тот факт, что канадское правительство, гражданское общество, средства массовой информации и широкая общественность оказали поддержку семьям жертв.

Министр проинформировал своего канадского коллегу об усилиях, предпринимаемых правительством Пакистана для повышения осведомленности и пресечения растущих исламофобских тенденций. Он подчеркнул, что международное сообщество должно содействовать мирному сосуществованию и межконфессиональной гармонии.

The foreign ministers of Canada and Pakistan agreed to work together on countering Islamophobia through coordinated efforts at the various international forums.#VoiceOfNations pic.twitter.com/NvOp0tFvs6 — Voice of Nations (@VoiceOfNations7) June 10, 2021

По данным переписи 2016 года, в Канаде проживает чуть более 200 000 выходцев из Пакистана. Страны всегда связывали дружественные отношения — не в последнюю очередь благодаря сикхской диаспоре в Канаде, которая поддерживает создание государства Халистан на части территорий Северной Индии.

Канада, таким образом, становится первой немусульманской страной, поддержавшей идею премьер-министра Пакистана Имрана Хана о необходимости объединенной борьбы с исламофобией.

Имран Хан выступает за борьбу с сайтами, разжигающими религиозную ненависть

Премьер Пакистана Имран Хан выступил на канале CBC и рассказал о том, что использование терминов «исламский экстремизм» и «исламский радикализм» началось после публикации в 1988 году книги Салмана Рушди «Сатанинские стихи», а затем терактов 11 сентября 2001 года.

Хан призвал к строгим действиям против сайтов, разжигающих пламя межрелигиозной ненависти. Он отметил, что мусульманский мир должен представить свою позицию на международных форумах и помочь окружающим лучше понять ислам.

Политик считает, что терроризм не имеет религии, поскольку экстремисты встречаются в каждом обществе.

Prime Minister Imran Khan will be in an exclusive interview with Rosie Barton on Rosemary Barton Live.



The interview is scheduled to go on air tonight at around 08:45 pm (PST) on CBC News and will be re-run on PTV News at 10:00 pm.



Stay tuned! pic.twitter.com/q533hT0HI7 — Pakistan Consulate General Jeddah (@PakinJeddah) June 13, 2021

Премьер сказал, что мусульмане, живущие в западных странах, страдают от растущей волны исламофобии, и призвал преодолеть ее путем улучшения понимания ислама. Он так же заявил, что недавняя волна террористических нападений на мусульманские общины на Западе требует повышенного внимания к радикализации в Интернете.

Хан уже не раз поднимал тему всемирной борьбы с исламофобией, предлагая европейским странам ввести законы об оскорблении пророка, а мусульманам-парламентариям в различных странах выступить с требованием разработки таких законов. В основном эта риторика направлена на внутреннюю аудиторию Пакистана, где радикальные группировки перехватили инициативу у правительства и требуют решительных мер в борьбе с богохульством. Сейчас призывы Имрана Хана нашли отклик в Канаде из-за общественного возмущения убийством семьи выходцев из Пакистана. Возможно, благодаря этому он сможет преодолеть скепсис международного сообщества в отношении своих призывов.

Штат Панджаб заблокирует телефоны непривитых от COVID-19 жителей

Правительство пакистанского штата Панджаб заявило, что в целях повышения темпов вакцинации от COVID-19 в регионе будут заблокированы мобильные телефоны тех, кто отказался от прививки.

Об этой мере было объявлено после того, как власти штата Синд заявили, что государственные служащие, которые отказываются от вакцинации, не будут получать зарплату.

Третья волна пандемии начала стабилизироваться после нескольких недель жестких ограничений, и в Панджабе — самой густонаселенной провинции — спрос на вакцину замедлился.

«Уровень образования в Пакистане низкий. Люди распространяют слухи и дезинформацию о вакцинах. Информационные кампании правительства не дадут результата в краткосрочной перспективе. Они должны будут использовать закон, чтобы обеспечить всеобщую вакцинацию», — считает Салман Хасиб, глава Ассоциации молодых врачей Пакистана.

В соответствии с новыми правилами тем, кто все же пройдет вакцинацию, будет разрешен доступ в кинотеатры, праздничные залы и святые места.

Punjab to block mobile phones of people refusing to get #COVID19 jabs, in the latest move to penalize the unvaccinated in #Pakistan. || #CoronavirusPakistan

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Read: https://t.co/jT4krbhqrA pic.twitter.com/3PnV1c5eB9 — Arab News Pakistan (@arabnewspk) June 11, 2021

Пока что данные показывают, что около 300 000 получателей первой дозы вакцины от COVID-19 в Пакистане не вернулись за обязательным вторым уколом.

Россия сняла запрет на импорт риса из Пакистана

Министр иностранных дел Пакистана провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, в ходе которого политики обсудили двусторонние отношения.

«Пакистан придает особое значение двусторонним отношениям с Россией, — сказал Шах Махмуд Куреши. — Укрепление этих связей по прошествии определенного периода времени — это отрадная новость».

Big News:

Russia Allows Rice Imports From Pakistan !#PakistanMovingForward pic.twitter.com/iKJrnYZU97 — ????????نعیم الحق خان!❤ (@kha9_94) June 11, 2021

Куреши высоко оценил решение Москвы снять запрет на импорт риса из Пакистана, введенный два года назад из-за различий в качестве риса между странами. Российский рынок пакистанского риса оценивается в 2,5 миллиона тонн. Пока что Москва дала разрешение на работу четырем экспортным фирмам, в то время как другие компании будут допущены на рынок после проверки российскими властями.

Мусульманин пакистанского происхождения впервые стал федеральным судьей в США

Сенат США одобрил назначение Захида Курайши, судьи магистрата в Нью-Джерси, в федеральную коллегию, что сделало его первым мусульманским федеральным судьей в истории США.

Лидер сенатского большинства Чак Шумер из Нью-Йорка отметил, что, хотя ислам является третьей по величине религией в США, ни один мусульманин никогда не занимал пост федерального судьи.

«Мы должны расширить не только демографическое, но и профессиональное разнообразие, и я знаю, что президент Байден согласен со мной в этом, и это будет то, что я намерен сделать», — сказал Шумер.

Pakistani origin Zahid Quraishi becomes the first Muslim federal judge in US history....#TalentPakistan https://t.co/AoWEOHgPWZ — Andleeb Abbas (@AndleebAbbas) June 12, 2021

Ранее Курайши работал помощником прокурора США, помощником главного юрисконсульта в Министерстве внутренней безопасности и прокурором в Корпусе генеральной прокуратуры армии США. Он дважды проходил службу в составе американских войск в Ираке — в 2004 и 2006 годах.

Китай, Пакистан и Индия увеличивают свои ядерные арсеналы

«Китай находится в процессе значительной модернизации и расширения своего запаса ядерного оружия, а Индия и Пакистан также, по-видимому, расширяют свои ядерные арсеналы... Примерно 2000 из 13 080 глобальных ядерных боеголовок в мире «находятся в состоянии повышенной боевой готовности», — говорится в исследовании Стокгольмского Международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Саудовская Аравия, Индия, Египет, Австралия и Китай стали пятью крупнейшими импортерами основных вооружений в мире в период с 2016 по 2020 годы. При этом Эр-Рияд закупил 11%, а Индия — 9,5% от всего объема общемирового импорта.

По данным на январь 2021 года, Китаю, Пакистану и Индии принадлежит 320, 165 и 156 ядерных боеголовок соответственно. В исследовании также отмечено, что, согласно оценке SIPRI, Россия и США вместе владеют более чем 90% из предполагаемых 13 080 единиц глобального ядерного оружия.

At the start of 2021, the 9 nuclear-armed states possessed an estimated 13 080 nuclear weapons:



USA???????? 5 550

Russia???????? 6 255

UK???????? 225

France???????? 290

China???????? 350

India???????? 156

Pakistan???????? 165

Israel???????? 90

North Korea???????? 40–50



Read more in #SIPRIYearbook 2021 ➡️ https://t.co/zct4xsms3m pic.twitter.com/16Sic0PUWk — SIPRI (@SIPRIorg) June 14, 2021

В исследовании SIPRI также говорится о запасах расщепляющегося сырья для ядерного оружия, которым обладают эти страны.

«Сырьем для ядерного оружия является расщепляющийся материал, либо высокообогащенный уран, либо выделенный плутоний... Индия и Израиль производят в основном плутоний, а Пакистан — в основном высокобогащенный уран, но Исламабад увеличивает свои возможности по производству плутония. Китай, Франция, Россия, Великобритания и США производят как уран, так и плутоний для использования в своем ядерном оружии», — говорится в исследовании.

Пакистан опередил Индию и Бангладеш по экспорту рабочей силы в 2020 году

Исламабад стал лидером по экспорту рабочей силы в тройке Бангладеш-Индия-Пакистан. В 2020 году из страны, несмотря на пандемию коронавируса, на заработки выехало около 224 700 рабочих.

В том же году Бангладеш отправил за границу 217 699 работников, а Индия — 94 145, заявило Министерство иностранных дел Пакистана и развития людских ресурсов.

For a country direly in need of foreign remittances we created 1.2 million new jobs across the world since coming into government.

Even with global slowdown during #Covid we kept Pakistan in leading spot.

This alone accounts for 12% of PM’s promised jobs. pic.twitter.com/G1NrFmRfEG — Sayed Z Bukhari (@sayedzbukhari) June 14, 2021

В прошлом году более 11,4 миллиона пакистанцев выехали за границу для трудоустройства в более чем 50 странах. Миграция пакистанских рабочих в основном сосредоточена в странах Персидского залива (96%), причем большинство из них уезжает в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Денежные переводы от пакистанских рабочих, работающих за рубежом, превысили 2 миллиарда долларов 12-й месяц подряд в мае 2021 года.

По данным центрального банка, денежные переводы, полученные в мае 2021 года, составили $2,5 млрд, что на 33,5% больше, чем в том же месяце прошлого года. Они также были выше среднемесячного показателя в 2,4 млрд долларов США в июле-апреле 2020-21 финансового года.

Пакистан увеличил оборонный бюджет на 6% до 8,8 млрд долларов США

Правительство Пакистана анонсировало оборонный бюджет на 2021-22 финансовый год в размере 8,78 млрд долларов США. Впервые c 2018 года страна увеличивает расходы на оборону.

Новый оборонный бюджет составит около 16% от общих расходов правительства на 2021-22 годы.

Основная часть бюджета выделяется на оборонные услуги, и лишь небольшая сумма — на управление обороной. Крупнейшими расходами в прежних ассигнованиях были траты, связанные с сотрудниками, которые в 2021-22 годах получат на 1% больше средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Pakistan’s defence budget 2021-22



Up by 6.2% to $8.74 billion of which $2.29B is for military pensions.



The army has the biggest share at 47.55%, PAF at 21.26%, Pakistan Navy at 10.85% and inter-services organisations being 20.32%.



????Vayu: JF-17s at the Paris Airshow 2019



1/2 pic.twitter.com/pk0ywtxZHt — Vayu Aerospace Review (@ReviewVayu) June 13, 2021

Что касается вооруженных сил, то пакистанская армия получит 651,5 миллиарда долларов в 2021-22 годах (или почти 48% от общего объема), в то время как ВВС и ВМС Пакистана были выделены 291,1 миллиарда долларов и 148,7 миллиарда долларов (или 21% и 11%) соответственно. Большая часть оставшейся суммы выделяется на нужды обороны в целом. На 11% увеличено финансирование ОПК Пакистана, который поддерживает национальную оборонную промышленность.

Пакистан и Египет расширят военное сотрудничество

Председатель Объединенного комитета начальников штабов пакистанской армии генерал Надим Раза возглавил второй раунд переговоров по вопросам обороны и безопасности во время своего официального визита в Каир.

Он провел подробные встречи с главнокомандующим Вооруженными силами Египта и министром обороны и военного производства генералом Мохаммедом Заки. Официальный прием для пакистанского генерала и его делегации состоялся в штаб-квартире Министерства обороны Египта.

Pakistan and Egypt to expand military cooperation https://t.co/yfBRR2BSAV — ????????سند سبيع????????العمل ب 20 ٪يخنق اقتصاد العالم ق (@sanadsbeaa) June 16, 2021

Стороны обсудили последние региональные и международные события, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес в вопросах военного сотрудничества, включая борьбу с терроризмом, безопасность, передачу и обмен опытом между вооруженными силами.

В своих выступлениях генерал Раза повторил, что Исламабад стремится расширить существующее двустороннее военное сотрудничество с Каиром. Верховный главнокомандующий Египта также подтвердил готовность своей страны «укреплять узы сотрудничества и партнерства в различных областях военной деятельности и безопасности».