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Путин заявил, что на переговорах с Байденом не было враждебности

  /   Обновлено: 16 июня 2021 19:14
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Политика
Путин заявил, что на переговорах с Байденом не было враждебности
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Женева, 16 июня. Президент России Владимир Путин прокомментировал саммит с участием американского лидера Джо Байдена.

По словам Путина, беседа не была враждебной. Диалог проходил в конструктивном русле, стороны попытались понять друг друга. Россия и США продемонстрировали желание искать пути к сближению, пояснил президент.

«Разговор был весьма конструктивен», — сказал российский лидер.

Ранее он сообщил о намерении сторон вернуть послов РФ и США. Президент не уточнил сроки процедуры и подчеркнул, что это вопрос технического характера.

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путин сша байден саммит
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