Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июня 19:33
19:33
Андрей Шевченко отреагировал на слухи о конфликте между игроками сборной Украины
19:32
Политика
Путин оценил ущерб от антироссийских санкций США
19:32
Общество
Президент РФ рассказал, что увидел в глазах Байдена на саммите в Женеве
19:30
Общество
Путин объяснил, почему ФБК объявлен экстремистской организацией
19:29
Общество
После пожара Усьвинские столбы в Прикамье временно закрыли для туристов
19:29
Общество
Поддержка Байдена в Женеве принесла ФБК почти 300 тысяч рублей
19:28
Политика
«Далеко, чтобы делить»: Путин высказался о «красных линиях» РФ и США
19:24
Политика
Президенты РФ и США утвердили совместное заявление по стратегической стабильности
19:16
Общество
Путин назвал Байдена очень опытным человеком после саммита США и РФ
19:16
Политика
Путин обсудил с Байденом ситуацию в Арктике
Все новости

Путин: тема вступления Украины в НАТО затрагивалась на встрече с Байденом «мазком»

  /   Обновлено: 16 июня 2021 19:11
Политика
Путин: тема вступления Украины в НАТО затрагивалась на встрече с Байденом «мазком»
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 16 июня. Вступление Украины в Альянс обсуждалось во время личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена только «мазком».

Недавно Путин отметил, что сомневается в том, что Белый дом не обещал Киеву членство в НАТО. Все разговоры о возможном вступлении Украины в Альянс абсолютно не выглядят как простая «болтовня».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты поддерживают намерение Украины вступить в НАТО.

Саммит Россия — США прошел 16 июня в Женеве на вилле Ла-Гранж. Личная беседа лидеров двух стран проходила в закрытом от прессы формате. Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться в очном формате.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Путин: тема вступления Украины в НАТО затрагивалась на встрече с Байденом «мазком»
украина сша нато байден
Комментировать
Эксклюзив
Поддержка Байдена в Женеве принесла ФБК почти 300 тысяч рублей
Поддержка Байдена в Женеве принесла ФБК почти 300 тысяч рублей
Самое популярное
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 80285 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 76385 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 63153 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Шоу-бизнес 46000 15 июня 2021
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Тайный груз ВСУ: появилась новая версия о падении Ил-76 в Луганске в 2014 году
Весь мир 29573 14 июня 2021
Тайный груз ВСУ: появилась новая версия о падении Ил-76 в Луганске в 2014 году
Рейтинг@Mail.ru