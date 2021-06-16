Путин: тема вступления Украины в НАТО затрагивалась на встрече с Байденом «мазком»

Москва, 16 июня. Вступление Украины в Альянс обсуждалось во время личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена только «мазком».

Недавно Путин отметил, что сомневается в том, что Белый дом не обещал Киеву членство в НАТО. Все разговоры о возможном вступлении Украины в Альянс абсолютно не выглядят как простая «болтовня».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты поддерживают намерение Украины вступить в НАТО.

Саммит Россия — США прошел 16 июня в Женеве на вилле Ла-Гранж. Личная беседа лидеров двух стран проходила в закрытом от прессы формате. Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться в очном формате.