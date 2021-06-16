Путин: на РФ и США лежит ответственность за стратегическую стабильность в мире

Женева, 16 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Вашингтон несут особую ответственность за стратегическую стабильность.

Отвечая на вопрос о том, будут ли страны возобновлять переговоры по разоружению, он заявил, что в РФ осознают ответственность, которая лежит на мировых лидерах по ядерному оружию.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились сегодня на вилле Ла-Гранж в Женеве. Этот российско-американский саммит стал первым после переговоров российского лидера с Дональдом Трампом в 2018 году.