Суд обязал жительницу Кирова оплатить долг за отопление

Киров, 16 июня. Местная жительница не платила за теплоэнергию около года и задолжала компании более 200 тыс. рублей.

Суд постановил, что женщина должна выплатить задолженность филиалу «ЭнергосбыТ Плюс». Более 200 тыс. рублей долга скопились у нее за время владения коттеджем в столице региона.

После вынесения судебного постановления женщина полностью возместила сумму задолженности, сообщает Kirov-portal. В компании «ЭнергосбыТ Плюс» отметили, что платеж, который внесла кировчанка, является одной из самых крупных единоразовых выплат в счет погашения долга за последние годы.