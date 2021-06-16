Стоимость евро опустилась ниже 87 рублей впервые с середины марта

Москва, 16 июня. Котировки национальной европейской валюты в ходе торгов на Московской бирже снизились ниже 87 рублей.

Значение уменьшилось впервые с 17 марта текущего года. Об этом свидетельствуют данные торгов. Стоимость рубля немного увеличилась по отношению к доллару и евро после завершения переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина и американского коллеги Джо Байдена. По состоянию на 18:35 по московскому времени валюта торговалась на уровне 71,97 рубля за доллар и 87,2 рубля за евро.

Официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода ранее сообщил, что российская экономика набирает обороты. В результате стоимость черного золота превысила отметки допандемийного уровня.