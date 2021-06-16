Путин заявил, что Россия и США начнут консультации по кибербезопасности

Женева, 16 июня. Россия и США начнут проводить консультации на тему кибербезопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что только в этом году РФ направила в соответствующие американские структуры 35 запросов, касающихся кибератак, а в 2020 году этот показатель составил 45. При этом США проигнорировали их, в то время как Россия отреагировала на все полученные запросы.

По словам главы государства, в ходе саммита американская и российская сторона проявили желание искать сближение позиций. Путин охарактеризовал состоявшийся разговор как конструктивный.

Путин совместно с американским коллегой Джо Байденом ранее провел переговоры в расширенном составе. Мероприятие прошло на вилле Ла-Гранж в Женеве.