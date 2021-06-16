Ситуация в Донбассе стала одной из тем переговоров Путина и Байдена

Женева, 16 июня. Глава РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время саммита обсудили некоторые вопросы касательно ситуации на востоке Украины.

Байден согласился с Путиным, что урегулирование конфликта в Донбассе должно осуществляться с помощью Минских соглашений.

Встреча политиков состоялась на вилле Ла-Гранж в Женеве. При этом переговоры в узком составе длились почти два часа. Это первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена с момента его назначения на пост американского президента.

Сообщается, что глава РФ оценил переговоры положительно. По его словам, диалог состоялся вполне успешно.