Путин и Байден договорились о возвращении послов

Женева, 16 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Вашингтон намерены вернуть послов.

По итогам саммита на женевской вилле Ла-Гранж российский лидер заявил, что послы РФ и США вернутся к месту службы. Он не уточнил, когда это произойдет. По словам президента, это уже вопрос технического характера.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились сегодня на вилле Ла-Гранж в Женеве. Этот российско-американский саммит стал первым после переговоров российского лидера с Дональдом Трампом в 2018 году.