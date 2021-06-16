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Путин и Байден договорились о возвращении послов

  /   Обновлено: 16 июня 2021 19:06
Политика
Путин и Байден договорились о возвращении послов
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Женева, 16 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Вашингтон намерены вернуть послов.

По итогам саммита на женевской вилле Ла-Гранж российский лидер заявил, что послы РФ и США вернутся к месту службы. Он не уточнил, когда это произойдет. По словам президента, это уже вопрос технического характера.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились сегодня на вилле Ла-Гранж в Женеве. Этот российско-американский саммит стал первым после переговоров российского лидера с Дональдом Трампом в 2018 году.

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путин байден женева
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