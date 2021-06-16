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Врачи не опасаются за здоровье пострадавшего Марио Фернандеса

  /   Обновлено: 16 июня 2021 19:04
Спорт
Врачи не опасаются за здоровье пострадавшего Марио Фернандеса
1tv.ru  /  Prt Scr

Санкт-Петербург, 16 июня. По результатам обследования у защитника сборной России Марио Фернандеса не зафиксировано никаких повреждений.

Защитник российской команды Марио Фернандес полетит с командой в Москву и будет находиться под наблюдением врачей сборной России. Об этом сообщается в Telegram-канале сборной.

Сборная Станислава Черчесова в среду обыграла финскую команду со счетом 1:0 в матче Евро-2020, встреча проходила в Санкт-Петербурге. 30-летний Фернандес получил травму в середине первого тайма при столкновении с игроком сборной Финляндии и был заменен на 26-й минуте на Вячеслава Караваева.

В сборной отметили, что по итогам медицинского обследования у Марио Фернандеса не выявлено повреждение позвоночника. Так, доктора не опасаются за здоровье футболиста.

«Он летит с командой в Москву и будет находиться под наблюдением врачей сборной России», — следует из сообщения.

Заключительный матч группового этапа сборная России проведет против датчан 21 июня.

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сборная россии фернандес евро-2020
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