Байден решил ждать окончания пресс-конференции Путина в отеле

Женева, 16 июня. Президент США Джо Байден вернулся в отель, где останется до завершения пресс-конференции российского лидера Владимира Путина.

Байден отправился в отель из виллы Ла-Гранж в Женеве, где проводился саммит президентов двух стран.

Главу США забрал президентский автомобиль, ожидавший его у входа в течение десяти минут.

Американский лидер ранее разместился в отеле «Интерконтиненталь». Примечательно, что в этом же месте в 1986 году встречались Рональд Рейган и Михаил Горбачев, занимавшие в тот период посты президента США и секретаря ЦК КПСС соответственно.