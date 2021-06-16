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Байден решил ждать окончания пресс-конференции Путина в отеле

  /   Обновлено: 16 июня 2021 19:01
Общество
Байден решил ждать окончания пресс-конференции Путина в отеле
Global Look Press  /  Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Женева, 16 июня. Президент США Джо Байден вернулся в отель, где останется до завершения пресс-конференции российского лидера Владимира Путина.

Байден отправился в отель из виллы Ла-Гранж в Женеве, где проводился саммит президентов двух стран.

Главу США забрал президентский автомобиль, ожидавший его у входа в течение десяти минут.

Американский лидер ранее разместился в отеле «Интерконтиненталь». Примечательно, что в этом же месте в 1986 году встречались Рональд Рейган и Михаил Горбачев, занимавшие в тот период посты президента США и секретаря ЦК КПСС соответственно.

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