Фейки CNN с переговоров Байдена и Путина опровергли в России

Женева, 16 июня. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский разоблачил вброс CNN, опубликованный во время саммита Россия — США.

Ведущий телеканала Джим Скиутто опубликовал фото с подписью, будто бы российский президент Владимир Путин отвел взгляд от американского лидера Джо Байдена. Однако Полянский указал на комментарий другого журналиста Брайана Макдональда, который четко дал понять, что заявление было недостоверным.

«Авторы фейков на чеку и сразу же начинают выпускать fakenews», — констатировал зампостпреда в ответ на сообщение Скиутто.

Ранее российская журналистка Ольга Скабеева обратила внимание на «тайное послание» за спиной Байдена. По словам телеведущей, книги на полке образуют фразу «Я лгу».