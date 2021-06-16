Переговоры Путина и Байдена назвали успешными

Женева, 16 июня. Саммит президента Российской Федерации Владимира Путина и лидера США Джо Байдена в Швейцарии прошли «вполне успешно».

Соответствующую информацию сообщил РИА Новости источник в делегации, близкий к переговорам. Помимо этого, в Кремле передали, что саммит Россия — США завершился.

Ранее эксперт по этикету Татьяна Баранова заявила, что позы, которые принимают президенты двух государств во время встречи, могут многое рассказать о ходе переговоров. По ее словам, Путин чувствует себя на саммите вполне комфортно, а Байден уже не так уверенно.