Вирусолог рассказал об особенностях индийского штамма коронавируса

Москва, 16 июня. Директор научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал об особенностях индийского штамма короновируса.

По словам специалиста, в России эта мутация также присутствует. Викулов отметил, что заражение индийским штаммом чревато более тяжелым течением заболевания. Кроме того, инфекция охватывает все большее количество людей.

Вирусолог считает одной из наиболее опасных особенностей индийского штамма COVID-19 его умение ускользать от иммунного ответа и уменьшать эффективность вакцинации. Наряду с этим мутация способна вызывать тяжелые последствия даже у привитых людей, передает «Радио 1».

Британские ученые ранее перечислили симптомы индийского штамма коронавируса. Так, для него характерны головная боль, насморк и боль в горле.