Футбольные эксперты выделили игру российских легионеров в матче с Финляндией

Санкт-Петербург, 16 июня. Футбольные эксперты в ходе дискуссии в Медиагруппе «Патриот» отметили полузащитников Алексея Миранчука и Александра Головина, играющих в «Аталанте» и «Монако» соответственно.

Футбольные эксперты во время трансляции матча Финляндия — Россия рассуждали о необходимости введения лимита на легионеров, а также отметили самых сильных игроков сборной России.

Популярный петербургский обозреватель, спортивный журналист Константин Осипов считает, что можно долго говорить про лимит на легионеров в России. Он удивился, что российские футболисты не играют в топ-чемпионатах Европы.

«Почему наши ребята не играют в лучших чемпионатах? Смотрели Бельгию, что это? Это итальянский «Интер». Например, в «Зените» долгое время был сербский защитник [Бранислав] Иванович, сейчас играет Деян Ловрен. Даже в «Локомотиве» играют хорватские игроки, то есть это общемировая проблема», — отметил Осипов.

Эксперт также предложил натурализовать французского защитника «Спартака» Самюэля Жиго, чтобы в сборной была связка «Джи-Джи» (Георгий Джикия. — Прим. ФАН).

Экс-игрок «Зенита» Сергей Герасимец, в свою очередь, выступил против натурализации.

«Я против натурализации, это не то, о чем нужно говорить. Не надо отменять (лимит на легионеров. — Прим. ФАН), нужно давать возможность воспитывать своих звезд, а проблема центральных защитников в России существует, потому что приглашают звезд из-за рубежа», — резюмировал эксперт.

Футбольные эксперты Осипов и Герасимец смотрели победный для России матч с финнами в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Единственный за встречу гол забил Алексей Миранчук с передачи Артема Дзюбы.