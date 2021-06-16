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«Я еще не уезжаю»: Байден покинул виллу Ла-Гранж после переговоров с Путиным

  /   Обновлено: 16 июня 2021 18:49
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Политика
«Я еще не уезжаю»: Байден покинул виллу Ла-Гранж после переговоров с Путиным
Prt Scr youtube.com  /  Телеканал 360 / прямая трансляция

Женева, 16 июня. Президент США Джо Байден покинул место проведения саммита с российским лидером Владимиром Путиным после окончания переговоров.

Лидер США покинул виллу Ла-Гранж. Его доставят к месту проведения пресс-конференции после завершения саммита. Мероприятие состоится в 20:30 по московскому времени. Также Байден показал поднятый палец вверх, когда покидал место переговоров с российским президентом.

«Я еще не уезжаю», — сообщил американский лидер.

Путин и Байден завершили переговоры, которые проходили в расширенном составе, сообщалось ранее. Встреча длилась примерно час, с 18:05 по московскому времени.

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путин байден саммит
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