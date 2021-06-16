Марио Фернандес покинул городскую клиническую больницу №31

Защитник сборной России Марио Фернандес, которого заменили на 26-й минуте матча со сборной Финляндии из-за травмы, покинул городскую клиническую больницу №31. Как сообщают корреспонденты ФАН, после прохождения обследования спортсмена увезли из медучреждения.

На Фернандесе замечен, предположительно, фиксирующий воротник, который накладывают при любых травмах позвоночника. Сотрудники медицинского учреждения от комментариев на месте журналистам отказались.

Напомним, представители российской сборной сообщили, что игрок получил серьезное повреждение. У защитника подозрение на травму грудного отдела позвоночника. В ближайшее время спортсмен пройдет медобследование в одной из больниц Петербурга.