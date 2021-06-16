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Египет намерен отправить в Ливию три миллиона рабочих для восстановления страны

Ливия
Египет намерен отправить в Ливию три миллиона рабочих для восстановления страны
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Каир, 16 июня. Правительство Египта рассчитывает нанять почти три миллиона рабочих для восстановления Ливии.

На фоне разговоров о международных усилиях по реконструкции инфраструктуры, разрушенной в ходе боевых действий, министр трудовых ресурсов африканской страны Мухаммад Саафан заявил в интервью местному телевидению, что три миллиона египетских рабочих вернутся в Ливию, чтобы участвовать в ее восстановлении.

Он отметил, что данная цифра появилась неспроста — она эквивалентна числу египтян, вернувшихся из соседнего государства на родину за последние десять лет по причине затяжного кризиса, начавшегося после свержения режима бывшего президента Муаммара Каддафи.

Министр труда и профессиональной подготовки Ливии Али аль-Абид ар-Рида 14 июня прибыл в Каир в сопровождении правительственной делегации для обсуждения координации действий на основе подписанного между двумя странами меморандума о взаимопонимании по организации и содействию перемещению рабочей силы.

«Министерство трудовых ресурсов в настоящее время принимает меры по возобновлению работы офиса трудового представительства в Ливию, закрытого в недавнее время по причине связанных с безопасностью инцидентов», — говорится в заявлении Саафана во время встречи с ливийским министром.

Он добавил, что возобновление авиасообщения между двумя странами послужит основным фактором, способствующим официальному возвращению египетских рабочих в Ливию, и при этом обеспечит им полную безопасность и необходимую защиту.

Запланированные на ближайшие десять лет меры по восстановлению Ливии требуют расходов в размере около 600 млрд ливийских динаров. Об этом ранее заявил государственный министр по экономическим вопросами Салама аль-Гувейл. По его словам, проекты в рамках программы реконструкции значительно повысят возможности трудоустройства и обеспечат до 30% рабочих мест.

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ливия египет
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