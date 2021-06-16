Археологи из Италии раскрыли технологию изготовления идолов из долины Асанто

Рим, 16 июня. Технику изготовления идолов из святилища богини Мефитис в южноитальянской долине Асанто выяснили археологи из Университета Кампании Луиджи Ванвителли.

Специалисты изучили идолов, которые были найдены на раскопках святилища богини вулканических и болотных испарений Мефитис. Артефакты были созданы между VI и IV веками до н. э.

Ученые провели дендротипологическое исследование и выяснили, что для изготовления статуэток использовали преимущественно дуб. Иногда применяли ветви тополя и шиповник. На первом этапе работы древние мастера использовали топоры для вытесывания досок. После этого для обработки древесины применяли стамески и долото, передает Planet Today.

Группа ученых из США ранее обнаружила бассейн из бревен дуба на севере Италии. Его могли построить между XVI и XIII веками до н. э. для проведения ритуалов.