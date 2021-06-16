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ВС США наблюдают за морскими учениями ВМФ России недалеко от Гавайских островов

  /   Обновлено: 16 июня 2021 18:49
Армия
ВС США наблюдают за морскими учениями ВМФ России недалеко от Гавайских островов
Пресс-служба ВМФ России

Вашингтон, 16 июня. Американские военные наблюдают за учениями кораблей ВМФ РФ, которые проходят в Тихом океане недалеко от Гавайских островов. Об этом сообщает телекомпания CBS.

Для «слежки» Пентагон решил провести свои учения авианосной группы, которую возглавляет атомный авианосец USS Carl Vinson. Маневры были запланированы, но из-за российских кораблей ВМС США приняло решение перенести их ближе к Гавайям.

«Индо-Тихоокеанское командование ВС США следит за кораблями ВМФ РФ, которые находятся в международных водах в 300-500 милях к западу от Гавайских островов», — заявил представитель американского командования Майк Кафк.

В военном ведомстве отметили, что ВМФ США действует в соответствии с международным морским правом.

Ранее в Китае рассказали, что масштабные учения российских войск «Запад-2021» обернулись настоящей паникой для США. Такие маневры позволяют Москве ослаблять постоянное давление и провокации со стороны Альянса.

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