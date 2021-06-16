Скабеева указала на «тайное послание» за спиной у Байдена на встрече с Путиным

Москва, 16 июня. Журналистка Ольга Скабеева обнародовала снимки с «тайным посланием», расположенным за спиной президента США Джо Байдена.

Представители СМИ увидели на книжной полке позади главы государства надпись «Я лгу» («I lie»). Скабеева прокомментировала снимок, сделанный на переговорах президентов России и США.

«За спиной у Байдена журналисты разглядели послание, составленное из книг на полке: «I lie» (Я лгу)», — написала журналистка в Telegram.

Ранее телеведущая высмеяла американского лидера за использование шпаргалок на саммите в Женеве. Джо Байден подглядывал в подсказки на открытой части переговоров.