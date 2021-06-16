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Клинтон рассказала о намерениях Байдена на переговорах с Путиным

  /   Обновлено: 16 июня 2021 18:41
Политика
Клинтон рассказала о намерениях Байдена на переговорах с Путиным
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Вашингтон, 16 июня. Президент США Джо Байден призывает лидера России Владимира Путина к прямому разговору о будущем взаимодействии, заявила бывший госсек страны Хиллари Клинтон.

По ее словам, быстрое рукопожатие президентов, вход в комнату переговоров и отсутствие совместной пресс-конференции являются сильным дипломатическим сигналом о том, что ожидается.

«Мы ожидаем открытого, прямого разговора», — подчеркнула Клинтон.

Об этом она рассказала в интервью MSNBC. Клинтон уверена, что Байден отправился на встречу с намерением заявить: «Владимир, давай поговорим, как мы будем действовать дальше».

Ранее сообщалось, что саммит Россия — США в Женеве, проходивший в расширенном составе, завершился. Мероприятие состоялось на вилле Ла-Гранж.

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путин сша клинтон байден
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