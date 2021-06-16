Клинтон рассказала о намерениях Байдена на переговорах с Путиным

Вашингтон, 16 июня. Президент США Джо Байден призывает лидера России Владимира Путина к прямому разговору о будущем взаимодействии, заявила бывший госсек страны Хиллари Клинтон.

По ее словам, быстрое рукопожатие президентов, вход в комнату переговоров и отсутствие совместной пресс-конференции являются сильным дипломатическим сигналом о том, что ожидается.

«Мы ожидаем открытого, прямого разговора», — подчеркнула Клинтон.

Об этом она рассказала в интервью MSNBC. Клинтон уверена, что Байден отправился на встречу с намерением заявить: «Владимир, давай поговорим, как мы будем действовать дальше».

Ранее сообщалось, что саммит Россия — США в Женеве, проходивший в расширенном составе, завершился. Мероприятие состоялось на вилле Ла-Гранж.