Бывший футболист «Зенита» Герасимец оценил игру бельгийцев со сборной России

Санкт-Петербург, 16 июня. Экс-игрок «Зенита» и сборной Белоруссии по футболу Сергей Герасимец прокомментировал встречу команд России и Бельгии в рамках Евро-2020.

Во время матча второго тура группового этапа Евро-2020 между сборными России и Финляндии в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошла конференция, в которой приняли участие спортивные обозреватели и бывший футболист Герасимец. Он оценил игру российской сборной с Бельгией.

«Я не соглашусь, что бельгийцы ничего не создали. Они просто не создали многого. Но там было две-три ситуации, когда они не забили. Когда Ромелу Лукаку прошел справа и отдал в середину, игрок с десяти метров не попал в ворота. Сегодня финны тоже создавали, была пара ситуаций, когда Игорь Дивеев выручил, это опаснейшая ситуация», — сравнил две игры бывший футболист.

Гость пресс-центра высоко оценил игру российской сборной с командой Финляндии. Благодаря тактической подготовке россиянам удалось победить во втором матче группового этапа Евро-2020. Результат игры, а также ошибки и выигрышные маневры обсудили в медиацентре «Патриот».