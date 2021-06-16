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Палата представителей Ливии перенесла утверждение госбюджета на следующее заседание

Ливия
Палата представителей Ливии перенесла утверждение госбюджета на следующее заседание
parliament.ly  /  إدارة تقنية المعلومات

Триполи, 16 июня. Палата представителей Ливии решила созвать правительство на предстоящей сессии 29 июня, сообщил пресс-секретарь парламента Абдалла Блехек, подчеркнув необходимость включения принятых законов в отношении первой главы проекта госбюджета на 2021 год, утверждение которого так и не состоялось.

Касательно вопроса о суверенных должностях Палата постановила направить письмо в Миссию Организации Объединенных Наций по поддержке Ливии (МООНПЛ) по поводу недавних заявлений председателя Высшего государственного совета (ВГС), в которых тот отказывается от достигнутых соглашений.

«Палата представителей выполнила свое обязательство в этом направлении», — говорится в заявлении пресс-секретаря по итогам официального заседания парламента, состоявшегося 15 июня под председательством спикера Агилы Салеха.

Блехек также сообщил, что на встрече обсуждалось назначение Президентским советом главы Службы общей разведки. Данный вопрос передан в законодательный и правовой комитеты парламента для принятия решения по правовым аспектам ввиду того, что он не был согласован с Палатой представителей.

Депутатам пришлось приостановить заседание в соответствии с Законом №4 от 2014 года о внутреннем регламенте при условии дальнейшего возобновления сессии.

Таким образом, члены Палаты представителей не утвердили госбюджет на 2021 год, ради которого собрались 15 июня. А предыдущее заседание, прошедшее днем ранее, прервалось по причине ссоры между двумя депутатами.

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ливия
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