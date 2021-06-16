Водитель мопеда погиб в ДТП в Мордовии

Саранск, 16 июня. В Мордовии в ДТП погиб 57-летний водитель мопеда. Трагедия произошла в среду в Кадошкинском районе.

Как сообщили в районном ГИБДД, мужчина двигался со стороны Рузаевки в Ковылкино на мопеде без регистрационных номеров. В 11:30 при повороте налево в него въехал Ford Transit Bus под управлением водителя 1984 года рождения, который следовал за ним в этом же направлении.

Пострадавший скончался до приезда кареты скорой помощи.

Ранее ФАН писал о смертельной аварии в Мордовии. Жителя республики дважды переехали иномарки.