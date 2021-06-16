«Напугал до полусмерти»: Пушков высмеял слова Зеленского о создании «мощнейшей армии»

Москва, 16 июня. Глава Украины Владимир Зеленский пообещал создать «мощнейшую армию» в Европе. Такое заявление иронично прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.

Подобные «угрозы» украинского лидера способны «напугать до полусмерти», иронично подметил Пушков в своем аккаунте в Twitter. Отмечается, что Зеленский намерен приступить к созданию «самой мощной армии» в случае, если Запад откажется помогать в решении ситуации на востоке Украины.

Владимир Зеленский заявил, что украинцы отправляются воевать в Донбасс, чтобы отстаивать интересы НАТО и Евросоюза. Если западные страны не вмешаются, то новые конфликты могут вспыхнуть уже возле европейских границ.