Главарям «банды Леса» вынесли приговор

Москва, 16 июня. Главари «банды Леса» Дмитрий Лесняков и Дмитрий Завьялов приговорены к пожизненным срокам. Также они должны будут заплатить штрафы по 1 млн рублей.

Сроки получили и другие бандиты. Ралиф Фаизов был приговорен к пожизненной тюрьме и штрафу в 500 тысяч рублей. Остальным участникам ОПГ назначили длительные сроки от 12 до 23 лет лишения свободы.

Банда существовала с 1999 года по 2011 год. Группировка причастна как минимум к 40 тяжким и особо тяжким преступлениям в Москве, Челябинской, Московской, Ростовской областях и в Краснодарском крае. Жертвами стали криминальный авторитет Алик Миналян, бизнесмен Валерий Казаков и многие другие.