Путин и Байден завершили переговоры в расширенном составе

Женева, 16 июня. Переговоры президента РФ Владимира Путина и его коллеги из США Джо Байдена, проходившие в расширенном составе, завершены.

Встречу Путина и Байдена организовали в рамках саммита, проходящего на вилле Ла-Гранж в Женеве. Переговоры в расширенном составе длились около часа, окончившись в 18:05 по московскому времени. Делить их на две части не стали. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на Белый дом.

Президенты России и США ранее провели переговоры в узком составе. Диалог между лидерами двух стран длился почти два часа.