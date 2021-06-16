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Путин и Байден завершили переговоры в расширенном составе

  /   Обновлено: 16 июня 2021 18:38
Политика
Путин и Байден завершили переговоры в расширенном составе
TACC  /  Метцель Михаил

Женева, 16 июня. Переговоры президента РФ Владимира Путина и его коллеги из США Джо Байдена, проходившие в расширенном составе, завершены.

Встречу Путина и Байдена организовали в рамках саммита, проходящего на вилле Ла-Гранж в Женеве. Переговоры в расширенном составе длились около часа, окончившись в 18:05 по московскому времени. Делить их на две части не стали. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на Белый дом.

Президенты России и США ранее провели переговоры в узком составе. Диалог между лидерами двух стран длился почти два часа.

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