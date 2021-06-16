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Житель Джорджии повесился в комнате для допросов, полицейских уволили

США
Житель Джорджии повесился в комнате для допросов, полицейских уволили
Prt Scr twitter.com  /  @SavPolice

Саванна, 16 июня. Полицейское управление города Саванна, Джорджия, уволило пять сотрудников службы правопорядка после того, как 60-летний афроамериканец Уильям Харви умер в комнате для допросов. Мужчина, оставшись в одиночестве, покончил с собой. Информация появилась на сайте полицейского управления города.

По данным Бюро расследований Джорджии (GBI), Харви допрашивали по делу о нападении с отягчающими обстоятельствами. Затем полицейские на какое-то время покинули комнату, а когда вернулись — пожилой мужчина уже совершил суицид. Правоохранители попытались его спасти, но опоздали.

В результате служебного расследования выяснилось, что офицеры с иронией отнеслись с гибели подозреваемого и высмеивали его смерть в групповом чате. По итогу было уволено пять сотрудников правопорядка за неподчинение и невыполнение профессиональных стандартов полицейского.

Адвокат семьи Харви Фрэнсис Джонсон сказал, что у родных еще остались вопросы по смерти и они ждут окончательного результата расследования от GBI. Также полицейские до сих пор не предоставили видео с камер во время допроса, потому что устройства якобы были выключены.

«Существует культура полного пренебрежения к чернокожей жизни, они думают, что что-то подобное можно превратить в полицейскую шутку. Рано или поздно эта семья получит справедливость, которую они заслуживают», — прокомментировал случившееся Джонсон.

Подобные случаи полицейского произвола не единичны в США и самыми крупными занимается российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), созданный при участии бизнесмена Евгения Пригожина. Одним из последних дел стала гибель 16-летней Макайи Брайант в Коламбусе, правоохранитель выстрелил в нее четыре раза. Сотрудники фонда обратились с официальными запросами к президенту США Джозефу Байдену и Генеральному прокурору Меррику Гарланду с требованием предоставить разъяснения по текущему делу.

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сша полиция джорджия фонд борьбы с репрессиями
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