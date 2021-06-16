«Да здравствует мир и демократия!»: Жириновский оценил саммит Россия — США

Москва, 16 июня. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал встречу президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в Женеве.

Люди увидели кадры со встречи, где изображены лица глав двух государств. И, судя по их выражению, можно сделать вывод, что «войны не будет», уверен Жириновский.

«Да здравствует мир и демократия! Пусть процветают Россия и США!» — написал он в Telegram.

Ранее эксперт по этикету изучил позы Путина и Байдена во время переговоров. Положение президента России демонстрирует комфорт и уверенность. В это же время американский лидер сидит в зажатой позе, пояснил специалист.