«Пахнет тухлым президентом»: Зеленского уличили в гонениях на верующих Украины

Накануне в украинской столице прошел массовый молебен у стен Верховной рады и офиса президента. Тысячи верующих попросили власть перестать преследовать Украинскую православную церковь и не позволять отнимать у нее храмы в пользу «раскольнической» ПЦУ. В ответ президент Владимир Зеленский выдал тираду, полную презрения к верующим. А эксперты констатировали: власть не понимает, что сегодня происходит в стране и в душах украинцев. Корреспондент ФАН передает из Киева.

Накануне более 20 тысяч верующих пришли к украинскому парламенту и офису президента, чтобы совершить молитвенное стояние в защиту канонической Украинской православной церкви. Организатором акции выступило общественное объединение верующих «Миряне». В ходе церемониальной акции верующие и священники УПЦ передали представителям власти обращение с двумя законопроектами — для отмены антицерковных законов №2662 («Закон о принудительной смене названия церкви») и №2673 («Закон для церковных рейдеров»), принятых при режиме Петра Порошенко.

«Мы пришли сюда, оставив наши дела, дома, многие оставили работу, чтобы власть нас наконец услышала. И чтобы она обратила внимание на то, что в XXI веке в самом центре Европы продолжаются гонения по религиозному признаку», — заявил один из организаторов акции, архиепископ Васильковский Николай.

Федеральное агентство новостей / Степан Коцаба

«Я пришла сюда, чтобы защитить свою веру, совесть, свою украинскую православную церковь. Потому что ее хотят растоптать и закрыть, приняв какие-то дикие законы». Другая православная манифестантка, Галина Н., сообщила: «Мы здесь представляем церковь, к которой принадлежат миллионы украинцев, и мы не отдадим ее на растерзание раскольникам. Мы будем отстаивать ее до последнего!» — рассказала одна из участниц акции Наталья Д.

В ходе молитвенного стояния манифестанты держали хоругви и плакаты «Мы — тоже граждане Украины!», «Остановите преследования церкви!», «Защитим УПЦ!», «С нами Бог!» Тысячи православных сообщили, что антицерковные законы противоречат Конституции Украины, нарушают свободу вероисповедания и дискриминируют огромную часть украинцев-прихожан УПЦ. По их мнению, навязываемые властью законы нарушают гражданский мир и вредят международному имиджу страны.

«Тысячи прихожан УПЦ страдают от нарушения своих религиозных прав, разжигания ненависти и захватов храмов. Решающую роль в этих процессах сыграли «антицерковные» законы. Мы, верующие УПЦ, возмущены, что эти законы вообще были приняты старой властью. А также тем, что новый президент и парламент так и не избавились от этого наследия режима Порошенко. Эти законы до сих пор действуют! Права УПЦ грубо нарушаются, тогда как другой конфессии — ПЦУ, созданной режимом Порошенко — власти всячески способствуют, причем вопреки конституции», – отметили организаторы акции.

Передав петицию депутатам Рады, тысячи верующих во главе со священниками отправились крестным ходом к офису президента на улицу Банковую. Там они передали еще одно обращение к президенту Зеленскому.

«Владимир Александрович, к вам пришли люди, которые проголосовали за то, чтобы вы стали президентом Украины. Мы возлагали на вас огромные надежды. Мы хотели мира на Украине, хотели, чтобы насилие над УПЦ прекратилось. Мы надеялись, что рейдерские захваты храмов уйдут в прошлое и что наши общины по всей стране будут жить и молиться в мире и спокойствии, — заявил в ходе митинга у офиса президента архиепископ Васильковский Николай. — Увы, в разных регионах до сих пор вершится насилие над общинами УПЦ. Мы просим вас отменить законы, ужимающие права УПЦ и противоречащие конституции. Мы молимся за наше государство, и надеемся, что вы нас услышите!»

В итоге ближе к концу акции из офиса президента к верующим вышел кто-то из мелких чиновников и пообещал, что «передаст обращение в секретариат». Вскоре последовала и реакция на молитвенное стояние от самого президента Зеленского, она была грубой и шокирующей. Зеленский почему-то решил, что митинг был «заказным», и связал его проведение с партией «Оппозиционная платформа — За жизнь» (перепутав стояние с митингом этой партии, который прошел перед Радой позже).

«Сегодня возле Верховной рады были бабушки и дети в желтых кепочках от ОПЗЖ. Что-то там в церкви опять творится не то... И так все обеспокоены этим вопросом, что случайно тысячи бабушек пришли в желтых кепочках ОПЗЖ в центр Киева! Мне очень жаль их всех. Наша задача — чтобы у этих бабушек было достаточно денег и они не выходили на улицы. Они прожили жизнь, а от бедности нужно уходить», — заявил президент.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Эксперты крайне негативно оценили реакцию власти на просьбы и мольбы украинских верующих. По их мнению, режиму Зеленского наплевать и на массовое обнищание граждан, и на дикий церковный раскол. Как заявил на брифинге в Киеве аналитик Украинского института политики Даниил Богатырев, реакция на молитвенное стояние показала, что нынешняя власть окончательно отчуждается от народа.

«После вчерашнего молитвенного стояния верующих УПЦ под стенами Рады президент презрительно назвал их «бабушками в кепочках ОПЗЖ», перепутав два разных мероприятия, проходивших в один день. И еще более презрительно сказал — типа «опять что-то в церкви не в порядке». А также предположил, что все проблемы можно решить, просто «раздав бабушкам денег». По правде говоря, это выглядело отвратительно, — указал Богатырев. — Ранее Зеленский с не меньшим презрением говорил о том, что в стране «нет проблем с русским языком». А его предшественник Порошенко действовал еще проще, тупо объявив половину населения «агентами Кремля».

Политолог напомнил: также накануне Рада приняла законопроект «О нулевой декларации», призванный заставить украинцев задекларировать все свои сбережения, а потом уплатить с них налог по второму разу.

«Тем временем в парламент вносятся законопроекты о налогообложении земель, находящихся в частной собственности у крестьян — для того, чтобы те ее поскорее продали либо разорились. На самом деле, все это — звенья одной цепи отчуждения власти от граждан страны. От какой-то группы граждан она отчуждается идеологически. От другой — по признаку веры либо атеизма. От третьей — через желание раз за разом залезть в их кошелек. От четвертой — через стремление «отжать» их землю и квартиры, либо содрать за них огромные налоги. Уже трудно представить, для кого вообще в стране эта власть может быть «своей». Вероятно, кроме назначенных ею чиновников, таких людей не осталось вовсе», — заключил Богатырев.

facebook.com / Слуга Народу

В свою очередь, киевский адвокат и блогер Максим Могильницкий негативно воспринял заявление президента Зеленского, отметив, что власть отбирает у людей надежду.

«Президент жалеет «бабуль и детей в желтых кепочках», и спрашивает: мол, «ну, как это все выглядит?». Не знаю, Владимир Александрович, как это выглядит, но пахнет явно тухлым президентом. Пахнет циничной ложью, предательством и презрением к собственному народу! Не тошнит вас еще? — возмутился Могильницкий. — Двадцать тысяч украинских верующих пришли с бедой к своему президенту, а он им эдак с пренебрежением — ишь, «бабульки в кепочках». Не отвлекайтесь, мол, на холопов, дорогие сеньоры! Как тонко и остроумно он эту «надоедливую чернь» разоблачил!»

Впрочем, отметил эксперт, к оскорблениям и дискриминации со стороны власти украинцы давно привыкли, поэтому иллюзий на этот счет не питают.

«Вот так вот загонять людей в угол — просто опасно. Это ведь не блажь и не капризы. Число прихожан Украинской православной церкви колоссально, оно составляет десятки миллионов человек! При этом власть своими законами намеревается лишить их главного — храмов. По сути, Зеленский своим равнодушием отнимает у украинских верующих последнюю надежду. Что может статься с нашим государством, если здесь не останется даже надежды?» — вопрошает Могильницкий.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, весной 2021-го прихожане Украинской православной церкви уже приходили на Банковую, чтобы вручить чиновникам офиса президента обращение с требованием отменить «закон о переименовании УПЦ». Тогда прихожане храмов, которые уже принудительно отобрали у УПЦ националисты, принесли с собой коробки с подписями миллиона верующих со всех регионов Украины.

Ранее, в декабре 2018 года, Верховная рада приняла скандальный законопроект №5309. Согласно документу, «религиозная организация, чей центр управления находится в «стране-агрессоре», обязана в своем названии отображать принадлежность к религиозной организации за пределами Украины, в которую она входит». Изначально переименование должно было состояться в течение трех месяцев (под угрозой аннулирования Устава УПЦ). Но из-за того, что Петр Порошенко проиграл президентские выборы, гонения на главную церковь Украины не успели довести до конца.