Миранчук признан лучшим игроком матча Россия — Финляндия

Санкт-Петербург, 16 июня. Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук стал лучшим игроком встречи. Он забил единственный гол в ворота Финляндии.

Российская команда оформила первую победу на чемпионате Европы по футболу. Подопечные Станислава Черчесова переиграли сборную Финляндии со счетом 1:0. Победный гол забил Алексей Миранчук с передачи Артема Дзюбы. После матча выступление полузащитника оценили положительно.

В активе сборной России — три очка. В первом туре группового этапа турнира футболисты уступили Бельгии со счетом 0:3. В составе «красных дьяволов» забили Ромелу Лукаку (дубль) и Тома Менье.